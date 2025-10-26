Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) pelo Brasileirão

Grêmio x Juventude disputam hoje, domingo (26/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela GeTV, pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio acumula no Brasileirão 36 pontos, 9 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 30 gols marcados e 37 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Juventude soma 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 17 derrotas, 23 gols marcados e 53 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Grêmio x Juventude: prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner (Luan Freitas), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Peixoto e Caíque; Gabriel Taliari, Rafael Bilu e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 16h