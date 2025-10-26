Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) pelo Brasileirão Grêmio e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 26.10.25 15h00 O Grêmio soma 10 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR) Grêmio x Juventude disputam hoje, domingo (26/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Juventude ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela GeTV, pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Grêmio acumula no Brasileirão 36 pontos, 9 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 30 gols marcados e 37 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Juventude soma 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 17 derrotas, 23 gols marcados e 53 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) pelo Brasileirão Botafogo e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Grêmio x Juventude: prováveis escalações Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes. Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner (Luan Freitas), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Peixoto e Caíque; Gabriel Taliari, Rafael Bilu e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini. FICHA TÉCNICA Grêmio x Juventude Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave grêmio Juventude brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C 27.10.25 18h43 Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00