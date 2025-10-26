Capa Jornal Amazônia
Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) pelo Brasileirão

Botafogo e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Botafogo soma 15 pontos a mais que o Santos no Brasileirão (Vítor Silva/ Botafogo)

Botafogo x Santos disputam hoje, domingo (26/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Botafogo x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo acumula no Brasileirão 46 pontos, 13 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 39 gols marcados e 26 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Santos soma na competição 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, 28 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Botafogo x Santos: prováveis escalações

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Marçal, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza (Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Gabriel Bontempo), Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA
Botafogo x Santos
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

brasileirão 2025

Botafogo

santos

jogos de hoje
Futebol
