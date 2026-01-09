Grêmio Prudente x Ceará: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/01) pela Copinha Grêmio Prudente e Ceará jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 09.01.26 18h00 Na rodada passada, o Ceará goleou o Carajás e o Grêmio Prudente goleou o Olímpico-SE (Alessandro Brito/ Ceará SC) Grêmio Prudente x Ceará disputam hoje, sexta-feira (09/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio Prudente x Ceará ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Ceará venceu o Olímpico-SE por 2 a 0 e goleou o Carajás por 3 a 0. Já o Grêmio Prudente venceu o Carajá por 2 a 1 e goleou o Olímpico-SE por 4 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (09/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta sexta-feira Getafe x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/01) por La Liga Getafe e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Grêmio Prudente x Ceará: prováveis escalações Grêmio Prudente: Sem informações. Ceará: Sem informações. FICHA TÉCNICA Grêmio Prudente x Ceará Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente (SP) Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha 2026 Grêmio Prudente Ceará jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Africana de Nações Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 15h00 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32