Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Grêmio Prudente x Ceará: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/01) pela Copinha

Grêmio Prudente e Ceará jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Na rodada passada, o Ceará goleou o Carajás e o Grêmio Prudente goleou o Olímpico-SE (Alessandro Brito/ Ceará SC)

Grêmio Prudente x Ceará disputam hoje, sexta-feira (09/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio Prudente x Ceará ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Ceará venceu o Olímpico-SE por 2 a 0 e goleou o Carajás por 3 a 0.

Já o Grêmio Prudente venceu o Carajá por 2 a 1 e goleou o Olímpico-SE por 4 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (09/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Getafe x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/01) por La Liga
Getafe e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Grêmio Prudente x Ceará: prováveis escalações

Grêmio Prudente: Sem informações.

Ceará: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Grêmio Prudente x Ceará
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Local: Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente (SP)
Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Copinha 2026

Grêmio Prudente

Ceará

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Africana de Nações

Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações

Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 15h00

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Copa Africana de Nações

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 12h32

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Copa Africana de Nações

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda