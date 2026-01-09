Grêmio Prudente x Ceará: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/01) pela Copinha

Grêmio Prudente x Ceará disputam hoje, sexta-feira (09/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio Prudente x Ceará ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Ceará venceu o Olímpico-SE por 2 a 0 e goleou o Carajás por 3 a 0.

Já o Grêmio Prudente venceu o Carajá por 2 a 1 e goleou o Olímpico-SE por 4 a 0.

Grêmio Prudente x Ceará: prováveis escalações

Grêmio Prudente: Sem informações.

Ceará: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Grêmio Prudente x Ceará

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente (SP)

Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 19h