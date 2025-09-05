Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Grécia x Belarus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas eliminatórias da Copa

Grécia e Bielorrússia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Grécia vem de uma vitória de 4 a 0 sobre a Bulgária, enquanto a Bielorrússia vem de uma derrota de 4 a 1 para a Rússia (X/ @EthnikiOmada)

Grécia x Bielorrússia disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, Grécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Grécia x Bielorrússia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As equipes do Grupo C ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, a Grécia passou por uma vitória de 2 a 0 sobre a Finlândia, uma derrota de 1 a 0 para a Escócia, uma vitória de 3 a 0 sobre essa mesma equipe, outra de 4 a 1 contra a Eslováquia e uma terceira de 4 a 0 sobre a Bulgária.

Já Belarus passou por um empate de 1 a 1 com a Bulgária, uma vitória de 5 a 0 sobre o Tajiquistão, outra de 2 a 0 contra o Azerbaijão, uma terceira de 4 a 1 sobre o Cazaquistão e uma derrota de 4 a 1 para a Rússia.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Eslovênia x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pelas eliminatórias da Copa
Eslovênia e Suécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Grécia x Bielorrússia: prováveis escalações

Grécia: Tzolakis; Giannoulis, Koulierakis, Mavropanos e Vagiannidis; Mouzakitis, Zafeiris e Konstantelias; Tzolis, Karetsas e Pavlidis. Técnico: Ivan Jovanović.

Belarus: Lapoukhov; Pigas, Martynovich, Parkhomenko, Zabelin, Pechenin; Gromyko, Yablonski, Ebong; Korzun; Melnichenko. Técnico: Carlos Alós.

FICHA TÉCNICA
Grécia x Belarus
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, Grécia
Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eliminatórias da copa do mundo de 2026

Grécia

Belarus

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Egito x Etiópia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa

Egito e Etiópia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.09.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa

Senegal e Sudão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.09.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Marrocos x Níger: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas Eliminatórias da Copa

Marrocos e Níger jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.09.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Costa do Marfim x Burundi: onde assistir e escalações do jogo hoje (05) pelas Eliminatórias da Copa

Costa do Marfim e Burundi jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.09.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B

Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento

05.09.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

05.09.25 7h00

FUTEBOL

Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B

Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4

05.09.25 7h00

Luto

FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará

Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado

05.09.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda