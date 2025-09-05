Grécia x Belarus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas eliminatórias da Copa

Grécia x Bielorrússia disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, Grécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grécia x Bielorrússia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As equipes do Grupo C ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, a Grécia passou por uma vitória de 2 a 0 sobre a Finlândia, uma derrota de 1 a 0 para a Escócia, uma vitória de 3 a 0 sobre essa mesma equipe, outra de 4 a 1 contra a Eslováquia e uma terceira de 4 a 0 sobre a Bulgária.

Já Belarus passou por um empate de 1 a 1 com a Bulgária, uma vitória de 5 a 0 sobre o Tajiquistão, outra de 2 a 0 contra o Azerbaijão, uma terceira de 4 a 1 sobre o Cazaquistão e uma derrota de 4 a 1 para a Rússia.

Grécia x Bielorrússia: prováveis escalações

Grécia: Tzolakis; Giannoulis, Koulierakis, Mavropanos e Vagiannidis; Mouzakitis, Zafeiris e Konstantelias; Tzolis, Karetsas e Pavlidis. Técnico: Ivan Jovanović.

Belarus: Lapoukhov; Pigas, Martynovich, Parkhomenko, Zabelin, Pechenin; Gromyko, Yablonski, Ebong; Korzun; Melnichenko. Técnico: Carlos Alós.

FICHA TÉCNICA

Grécia x Belarus

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, Grécia

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45