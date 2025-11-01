Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Goiás e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 01.11.25 15h25 O Goiás soma só 2 pontos a mais que o Athletico PR na Série B (X/ @goiasoficial) Goiás x Athletico PR disputam hoje, sábado (01/11), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Goiás x Athletico-PR ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, SportyNet, ESPN 4, Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Goiás é o 5° colocado da Série B do Brasileirão e acumula 15 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 39 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Athletico PR ocupa a 7° posição com 15 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 47 gols marcados e 42 gols sofridos O time também registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Goiás x Athletico (PR): prováveis escalações Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Lucas Lovat; Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava (Brayann); Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille. Athletico: Santos; Benavídez, Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Patrick, Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann. FICHA TÉCNICA Goiás x Athletico Paranaense Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO) Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletico-PR Goiás campeonato brasileiro série b jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Avaí e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.11.25 17h30 Campeonato Brasileiro Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Mirassol e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 17h00 Campeonato Inglês Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/11) pela Premier League Liverpool e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.11.25 15h55 Campeonato Espanhol Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) por La Liga Real Madrid e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.11.25 15h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03