Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B

Goiás x Athletico PR disputam hoje, sábado (01/11), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Athletico-PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, SportyNet, ESPN 4, Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Goiás é o 5° colocado da Série B do Brasileirão e acumula 15 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 39 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Athletico PR ocupa a 7° posição com 15 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 47 gols marcados e 42 gols sofridos O time também registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Goiás x Athletico (PR): prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Lucas Lovat; Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava (Brayann); Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille.

Athletico: Santos; Benavídez, Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Patrick, Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Athletico Paranaense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 16h