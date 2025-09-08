Gibraltar x Ilhas Faroé: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa

Gibraltar x Ilhas Faroé disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio da Ponta Europa, em Gibraltar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gibraltar x Ilhas Faroé ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas últimas rodadas do Grupo L, o Gibraltar perdeu todas as 4 partidas que jogou, marcou 2 gols e teve sua defesa vazada 16 vezes.

Já as Ilhas Faroé acumulou no mesmo grupo um total de 1 vitória, 3 derrotas, 3 gols marcados e 5 gols sofridos.

Gibraltar x Ilhas Faroé: prováveis escalações

Gibraltar: Bradley Banda, Ethan Jolley, Graeme Torrilla, Bernardo Lopes, Paddy McClafferty, Julian Valarino, Nicholas Pozo, James Scanlon, Carlos Richards, Tjay de Barr, Julian Del Rio.

Ilhas Faroé: Mattias Lamhauge, Odmar Faero, Gunnar Vatnhamar, Andrias Edmundsson, Jóannes Danielsen, Jákup Andreasen, Brandur Hendriksson, Viljormur Davidsen, Árni Frederiksberg, Meinhard Olsen, Hanus Sorensen.

FICHA TÉCNICA

Gibraltar x Ilhas Faroé

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio da Ponta Europa, em Gibraltar

Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45