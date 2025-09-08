Capa Jornal Amazônia
Noruega x Moldávia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa

Noruega e Moldávia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Noruega e Moldávia jogarão às 15h45 (X/ @nff_landslag)

Noruega x Moldávia disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ullevaal, em Oslo, Noruega. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Noruega x Moldávia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Noruega venceu todas as partidas que jogou, enquanto a Moldávia perdeu todos os seus jogos.

Noruega x Moldávia: prováveis escalações

Noruega: Nyland; Wolfe, Ostigard, Ajer, Ryerson; Myhre, Berge, Odegaard; Schjelderup, Haaland, Bobb.

Moldávia: Avram; Reabciuk, Dumbravanu, Craciun, Baboglo, Platica; Ionita, Rata, Caimacov; Bodisteanu, Postolachi.

FICHA TÉCNICA
Noruega x Moldávia
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Ullevaal, em Oslo, Noruega
Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45

.
