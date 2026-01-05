Galvez x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copinha

Galvez x Grêmio disputam hoje, segunda-feira (05/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Galvez x Grêmio ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Copinha, o Grêmio goleou Falcon por 3 a 0 e o Galvez perdeu para o Votuporanguense por 2 a 1.

VEJA MAIS

Galvez x Grêmio: prováveis escalações

Galvez: Jhonatan; Erick, Liedson, Smith, LC; Peshahu, Kauã, Fred; Banana Júnior, Leuan, Mateus. Técnico: Eriano Santos.

Grêmio: João Victor; Vitor Ramon, Nathan, David Brendo, Pedro Gabriel; Zortéa, Artur Júnior, João Borne; Adrielson, Jeferson, Ryan Gomez. Técnico: Fernando Holderbaum.

FICHA TÉCNICA

Galvez x Grêmio

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)

Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 16h