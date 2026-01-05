Nigéria x Moçambique: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copa Africana de Nações Nigéria e Moçambique jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 05.01.26 15h00 Na última rodada da fase de Grupos, a Nigéria goleou a Uganda e o Moçambique perdeu para Camarões (X/ @CAF_Online) Nigéria x Moçambique disputam hoje, segunda-feira (05/01), as oitavas de final da Copa Africana de Nações. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Fez, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Nigéria x Moçambique ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Africana de Nações, a Nigéria venceu a Tanzânia por 2 a 1, superou a Tunísia por 3 a 2 e goleou a Uganda por 3 a 1. Já Moçambique passou por uma derrota de 1 a 0 para a Costa do Marfim, vitória de 3 a 2 sobre o Gabão e derrota de 2 a 1 para Camarões. VEJA MAIS Nigéria x Moçambique: prováveis escalações Nigéria: Francis Uzoho; Bruno Onyemaechi, Calvin Bassey, Igoh Ogbu e Ryan Alebiosu; Moses Simon, Raphael Onyedika, Fisayo Dele-Bashiru e Samuel Chukweze; Paul Onuachu e Victor Osimhen. Técnico: Éric Chelle. Moçambique: Ivan Urrubal; Nanani, Edmilson Dove, Chamboco e Diogo Calila; Nené e Manuel Kambala; Gildo, Dominguês e Geny Catamo; Stanley Ratifo. Técnico: Chiquinho Conde. FICHA TÉCNICA Nigéria x Moçambique Copa Africana de Nações Local: Estádio de Fez, no Marrocos Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Moçambique Nigéria Copa Africana de Nações jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 Copa São Paulo de Futebol Júnior Luverdense x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha Luverdense e Corinthians jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 18h31 Futebol Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição 06.01.26 17h52 Copa Africana de Nações Costa do Marfim x Burkina Faso: onde assistir o jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações Costa do Marfim e Burkina Faso jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53