Nigéria x Moçambique: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copa Africana de Nações

Nigéria x Moçambique disputam hoje, segunda-feira (05/01), as oitavas de final da Copa Africana de Nações. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Fez, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nigéria x Moçambique ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana de Nações, a Nigéria venceu a Tanzânia por 2 a 1, superou a Tunísia por 3 a 2 e goleou a Uganda por 3 a 1.

Já Moçambique passou por uma derrota de 1 a 0 para a Costa do Marfim, vitória de 3 a 2 sobre o Gabão e derrota de 2 a 1 para Camarões.

Nigéria x Moçambique: prováveis escalações

Nigéria: Francis Uzoho; Bruno Onyemaechi, Calvin Bassey, Igoh Ogbu e Ryan Alebiosu; Moses Simon, Raphael Onyedika, Fisayo Dele-Bashiru e Samuel Chukweze; Paul Onuachu e Victor Osimhen. Técnico: Éric Chelle.

Moçambique: Ivan Urrubal; Nanani, Edmilson Dove, Chamboco e Diogo Calila; Nené e Manuel Kambala; Gildo, Dominguês e Geny Catamo; Stanley Ratifo. Técnico: Chiquinho Conde.

FICHA TÉCNICA

Nigéria x Moçambique

Copa Africana de Nações

Local: Estádio de Fez, no Marrocos

Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 16h