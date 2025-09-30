Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League

Galatasaray x Liverpool disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Galatasaray x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Liverpool venceu o Atlético Madrid por 3 a 2, enquanto o Galatasaray foi goleado pelo Eintracht Frankfurt por 5 a 1.

Galatasaray x Liverpool: prováveis escalações

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Wilfried Singo, Davinson Sanchez e Evren Elmali; Lucas Torreira e Mario Lemina; Leroy Sané, İlkay Gundogan e Yunus Akgun; Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Ryan Gravenberch e Curtis Jones; Cody Gakpo, Florian Wirtz e Mohamed Salah; Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Galatasaray x Liverpool

Champions League

Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 16h