Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (30) pela Liga dos Campeões AFC

Al Ittihad x Shabab Al-Ahli disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo ocorre às 15h15 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ittihad x Shabab Al Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Liga dos Campeões da AFC, Al Ittihad perdeu para Al Wahda por 2 a 1 e Shabab Al Ahli empatou com Tractor pro 1 a 1.

Al Ittihad x Shabab Al Ahli: prováveis escalações

Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Ahmed Al-Julaydan, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa, Muath Faqeehi; Houssem Aouar, N’Golo Kanté, Fabinho; Moussa Diaby, Karim Benzema e Steven Bergwijn.

Shabab Al Ahli: Hamad Al Meqebaali; Mateus Henrique, Renan Victor, Igor Gomes, Kauan Silva; Federico Cartabia, Saeid Ezatolahi, Nemanja Maksimovic; Guilherme Bala, Yuri César e Munas Dabbur.

FICHA TÉCNICA

Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli

Liga dos Campeões AFC

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 15h15