Chelsea x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League

Chelsea x Benfica disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chelsea x Benfica ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, Chelsea perdeu para o Bayern por 3 a 1 e o Benfica foi superado pelo Qarabag por 3 a 2.

Chelsea x Benfica: prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Reece James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Pedro Neto, Buonanotte, Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Richard Ríos, Aursnes; Ivanovic, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Benfica

Champions League

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 16h