Fulham x Manchester United: onde assistir e escalações do jogo de hoje (24/08) pela Premier League

Fulham x Manchester United disputam hoje, domingo (24/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fulham x United ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição da Premier League, o Fulham empatou com o Brighton por 1 a 1, enquanto o United perdeu para o Arsenal por 1 a 0.

Fulham x United: prováveis escalações

Fulham: Sem informações.

Manchester United: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Fulham x Manchester United

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 12h30