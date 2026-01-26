Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 26.01.26 19h00 Na rodada passada, a Portuguesa venceu o São Paulo por 3 a 2, enquanto o Guarani venceu o Velo Clube por 1 a 0 (Flickr/ @portuguesasaf) Portuguesa x Guarani disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 5° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Portuguesa x Guarani ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas do Campeonato Paulista, o Guarani empatou com o Primavera por 1 a 1, perdeu para o Novorizontino por 2 a 0, empatou com o Santos por 1 a 1 e venceu o Velo Clube por 1 a 0. Já a Portuguesa passou por uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, outra de mesmo placar para o Capivariano, uma vitória de 2 a 0 sobre o Velo Clube e outra de 3 a 2 contra o São Paulo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Portuguesa x Guarani: prováveis escalações Portuguesa: Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque; Portuga, Zé Vitor e Gabriel Pires; Maceió, Ewerthon e Lohan (Cadorini). Técnico: Fábio Matias. Guarani: Caíque França; Raphael Rodrigues (Cicinho ou Rian), Maurício, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo e Isaque; Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão (Lucca). Técnico: Matheus Costa. FICHA TÉCNICA Portuguesa x Guarani Campeonato Paulista Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP) Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Portuguesa Guarani Campeonato Paulista Paulistão 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 19h00 Campeonato Português Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.01.26 16h15 Campeonato Inglês Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 Cariocão Madureira x Portuguesa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Carioca Madureira e Portuguesa jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43