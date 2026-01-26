Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista

Portuguesa x Guarani disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 5° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portuguesa x Guarani ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Campeonato Paulista, o Guarani empatou com o Primavera por 1 a 1, perdeu para o Novorizontino por 2 a 0, empatou com o Santos por 1 a 1 e venceu o Velo Clube por 1 a 0.

Já a Portuguesa passou por uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, outra de mesmo placar para o Capivariano, uma vitória de 2 a 0 sobre o Velo Clube e outra de 3 a 2 contra o São Paulo.

VEJA MAIS

Portuguesa x Guarani: prováveis escalações

Portuguesa: Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque; Portuga, Zé Vitor e Gabriel Pires; Maceió, Ewerthon e Lohan (Cadorini). Técnico: Fábio Matias.

Guarani: Caíque França; Raphael Rodrigues (Cicinho ou Rian), Maurício, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo e Isaque; Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão (Lucca). Técnico: Matheus Costa.

FICHA TÉCNICA

Portuguesa x Guarani

Campeonato Paulista

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 20h