Crystal Palace x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pela Premier League

Crystal Palace e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
24.08.25 7h00

O Crystal Palace empatou sem gols com Chelsea em sua estreia por essa edição da Premier League (X/ @CPFC)

Crystal Palace x Nottingham Forest disputam hoje, domingo (24/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Crystal Palace x Nottingham Forest ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição da Premier League, o Crystal Palace empatou sem gols com Chelsea e Nottingham Forest goleou Brentford por 3 a 1.

VEJA MAIS

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Crystal Palace x Nottingham Forest: prováveis escalações

Crystal Palace: Sem informações.

Nottingham Forest: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Nottingham Forest

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Selhurst Park, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 10h