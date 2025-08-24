Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Crystal Palace x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pela Premier League

Crystal Palace e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Crystal Palace empatou sem gols com Chelsea em sua estreia por essa edição da Premier League (X/ @CPFC)

Crystal Palace x Nottingham Forest disputam hoje, domingo (24/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Crystal Palace x Nottingham Forest ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição da Premier League, o Crystal Palace empatou sem gols com Chelsea e Nottingham Forest goleou Brentford por 3 a 1.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Crystal Palace x Nottingham Forest: prováveis escalações

Crystal Palace: Sem informações.

Nottingham Forest: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Crystal Palace x Nottingham Forest
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Selhurst Park, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 10h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Crystal Palace

Nottingham Forest

jogos de hoje

Premier League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Inglês

Everton x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pela Premier League

Everton e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

24.08.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

24.08.25 7h00

Campeonato Inglês

Crystal Palace x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pela Premier League

Crystal Palace e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

24.08.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão

Grêmio e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

23.08.25 20h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

NA BRONCA

Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia'

O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius

23.08.25 19h31

SÉRIE B

Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico

Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada

23.08.25 18h04

MAIS ESPORTE

Paraense Michel Pereira sofre nocaute relâmpago e vive pior fase no UFC; assista

Michel Pereira perdeu a luta com apenas 43segundos

23.08.25 19h48

Campeonato Inglês

Everton x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pela Premier League

Everton e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

24.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda