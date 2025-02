FPF adia jogo da Tuna Luso contra o São Francisco e esquenta reta final do Parazão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou uma mudança na tabela do Campeonato Paraense. A partida entre Tuna Luso e São Francisco, inicialmente marcada para sábado (22), foi adiada para a segunda-feira (24). O jogo segue no Ninho do Japiim, em Castanhal, e promete ser decisivo para as pretensões das duas equipes na reta final da primeira fase do torneio.

O adiamento veio um dia depois da histórica classificação da Tuna Luso na Copa do Brasil. Na última quarta-feira (19), a equipe superou o Sampaio Corrêa em um confronto emocionante, garantindo a vitória no fim da partida com um gol do zagueiro Dedé, ídolo da torcida tunante. O resultado colocou o time na segunda fase da competição nacional e elevou a moral do elenco, que agora volta o foco para o estadual.

No Parazão, a Tuna ocupa a 8ª colocação e briga por uma vaga nas quartas de final. O time soma oito pontos e pode alcançar os 11 em caso de vitória sobre o São Francisco. Dependendo dos demais resultados da rodada, a equipe pode ultrapassart Castanhal e Águia de Marabá, que atualmente ocupam o 5º e o 4º lugares, ambos com 10 pontos, e dar um salto na tabela.

Do outro lado, o São Francisco vive uma realidade bem diferente. Com apenas três pontos somados e pífios 16% de aproveitamento, o time santareno é o lanterna da competição e tem a defesa mais vazada do torneio, com 14 gols sofridos. O Leão de Santarém tem uma única vitória e cinco derrotas até aqui, e precisa desesperadamente do resultado positivo para manter chances de escapar do rebaixamento e até sonhar com uma improvável e milagrosa classificação.

O técnico da Tuna, Ignácio Neto, sabe que um dos desafios da equipe será manter a concentração após o grande feito na Copa do Brasil. O comandante trabalha o psicológico dos jogadores para evitar qualquer relaxamento e garantir que a equipe entre em campo com a mesma intensidade demonstrada no duelo contra o Sampaio Corrêa.