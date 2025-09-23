Fluminense x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pela Copa Sudamericana

Fluminense x Lanús disputam hoje, terça-feira (23/09), a volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Lanús ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela Paramount+ e pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Fluminense liderou o Grupo F e somou 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou América de Cali com uma vitória de 2 a 1 e outra de 2 a 0.

Já o Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas de final, a equipe superou a Central Córdoba nos pênaltis após uma derrota e uma vitória de 1 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Lanús por 1 a 0.

VEJA MAIS

Fluminense x Lanús: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Serna (Soteldo) Canobbio, Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina e Cardozo; Segovia, Moreno e Salvio; Castillo. Técnico: Maurício Pellegrino.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Lanús

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 21h30