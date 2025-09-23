Ferroviária x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) pela Série B Ferroviária e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 23.09.25 20h30 Goiás soma 16 pontos a mais que a Ferroviária na Série B (Carolina Borges/ Ferroviária SAF) Ferroviária x Goiás disputam hoje, terça-feira (23/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Olivério Bazzani Filho, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ferroviária x Goiás ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet+, ESPN e Disney+, a partir das 21h35 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Goiás lidera o Grupo B do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Ferroviária ocupa a 15° posição com 7 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 30 gols marcados e 34 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Ferroviária x Goiás: prováveis escalações Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira. Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes (Lucas Lovat); Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade (Rafael Gava); Jajá (Jean Carlos), Anselmo Ramon e Wellington Rato. Técnico: Vagner Mancini. FICHA TÉCNICA Ferroviária x Goiás Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP) Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 21h35 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b Ferroviária Goiás jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL SÉRIE B Ferroviária x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) pela Série B Ferroviária e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.09.25 20h30 Copa Sul-Americana Fluminense x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pela Copa Sudamericana Fluminense e Lanús jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.09.25 18h00 Copa Libertadores da América Racing x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) da Libertadores Racing Club e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.09.25 18h00 Campeonato Espanhol Sevilla x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga Sevilla e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.09.25 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 24.09.25 0h11 Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana 24.09.25 0h13 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29