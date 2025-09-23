Ferroviária x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) pela Série B

Ferroviária x Goiás disputam hoje, terça-feira (23/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Olivério Bazzani Filho, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviária x Goiás ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet+, ESPN e Disney+, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Goiás lidera o Grupo B do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já a Ferroviária ocupa a 15° posição com 7 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 30 gols marcados e 34 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

Ferroviária x Goiás: prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira.

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes (Lucas Lovat); Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade (Rafael Gava); Jajá (Jean Carlos), Anselmo Ramon e Wellington Rato. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária x Goiás

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP)

Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 21h35