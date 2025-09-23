Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 23.09.25 7h00 Às 21h30, Fluminense e Lanús jogarão pela Copa Sudamericana (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (23/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, Copa Intercontinental, Copa Sulamericana, Libertadores e outras competições internacionais. Às 15h, Al Ahli jogará contra Pyramids pela Copa Intercontinental da FIFA. Já às 21h30, o Fluminense enfrentará o Lanús pela Copa Sudamericana. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Novorizontino - 19h30 - SportyNet+, ESPN 4 e Disney+ Ferroviária x Goiás - 21h35 - SportyNet+, ESPN e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Athletic Bilbao x Girona - 14h - ESPN 4 e Disney+ Espanyol x Valencia - 14h - Disney+ Levante x Real Madrid - 16h30 - Disney+ Sevilla x Villarreal - 16h30 - Disney+ Campeonato Português Benfica x Rio Ave - 16h15 - ESPN 4 e Disney+ Copa Intercontinental Al Ahli x Pyramids - 15h - SporTV, CazéTV e Amazon Prime Copa Libertadores da América Racing x Vélez Sarsfield - 19h - Paramount+ Copa Sul-Americana Fluminense x Lanús - 21h30 - SBT, CazéTV e Paramount+ Onde assistir ao jogo de Fluminense e Lanús; veja o horário O jogo entre Fluminense x Lanús terá transmissão ao vivo pela CazéTV, pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Pyramids; veja o horário O jogo entre Al Ahli x Pyramids terá transmissão ao vivo pela SporTV, CazéTV e Amazon Prime Video, às 15h. Onde assistir ao jogo de Racing Club e Vélez Sarsfield; veja o horário O jogo entre Racing Club x Vélez Sarsfield terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Paysandu e Novorizontino; veja o horário O jogo entre Paysandu x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela SportyNet+, ESPN 4 e Disney+, às 19h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 21h30 - Fluminense x Lanús - Copa Sulamericana Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 14h - Athletic Bilbao x Girona - La Liga 16h15 - Benfica x Rio Ave - Campeonato Português 19h30 - Paysandu x Novorizontino - Série B do Brasileirão 21h35 - Ferroviária x Goiás - Série B do Brasileirão SporTV 15h - Al Ahli x Pyramids - Copa Intercontinental Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira. Disney+ 14h - Athletic Bilbao x Girona - La Liga 14h - Espanyol x Valencia - La Liga 16h15 - Benfica x Rio Ave - Campeonato Português 16h30 - Levante x Real Madrid - La Liga 16h30 - Sevilla x Villarreal - La Liga 19h30 - Paysandu x Novorizontino - Série B do Brasileirão 21h35 - Ferroviária x Goiás - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ 19h - Racing x Vélez Sarsfield - Libertadores 21h30 - Fluminense x Lanús - Copa Sulamericana SportyNet 19h30 - Paysandu x Novorizontino - Série B do Brasileirão 21h35 - Ferroviária x Goiás - Série B do Brasileirão 