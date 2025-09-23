Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (23/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, Copa Intercontinental, Copa Sulamericana, Libertadores e outras competições internacionais.

Às 15h, Al Ahli jogará contra Pyramids pela Copa Intercontinental da FIFA. Já às 21h30, o Fluminense enfrentará o Lanús pela Copa Sudamericana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

Paysandu x Novorizontino - 19h30 - SportyNet+, ESPN 4 e Disney+ Ferroviária x Goiás - 21h35 - SportyNet+, ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Athletic Bilbao x Girona - 14h - ESPN 4 e Disney+ Espanyol x Valencia - 14h - Disney+ Levante x Real Madrid - 16h30 - Disney+ Sevilla x Villarreal - 16h30 - Disney+

Campeonato Português

Benfica x Rio Ave - 16h15 - ESPN 4 e Disney+

Copa Intercontinental

Al Ahli x Pyramids - 15h - SporTV, CazéTV e Amazon Prime

Copa Libertadores da América

Racing x Vélez Sarsfield - 19h - Paramount+

Copa Sul-Americana

Fluminense x Lanús - 21h30 - SBT, CazéTV e Paramount+

O jogo entre Fluminense x Lanús terá transmissão ao vivo pela CazéTV, pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30.

O jogo entre Al Ahli x Pyramids terá transmissão ao vivo pela SporTV, CazéTV e Amazon Prime Video, às 15h.

O jogo entre Racing Club x Vélez Sarsfield terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

O jogo entre Paysandu x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela SportyNet+, ESPN 4 e Disney+, às 19h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

21h30 - Fluminense x Lanús - Copa Sulamericana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

14h - Athletic Bilbao x Girona - La Liga 16h15 - Benfica x Rio Ave - Campeonato Português 19h30 - Paysandu x Novorizontino - Série B do Brasileirão 21h35 - Ferroviária x Goiás - Série B do Brasileirão

SporTV

15h - Al Ahli x Pyramids - Copa Intercontinental

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira.

Disney+

14h - Athletic Bilbao x Girona - La Liga 14h - Espanyol x Valencia - La Liga 16h15 - Benfica x Rio Ave - Campeonato Português 16h30 - Levante x Real Madrid - La Liga 16h30 - Sevilla x Villarreal - La Liga 19h30 - Paysandu x Novorizontino - Série B do Brasileirão 21h35 - Ferroviária x Goiás - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

19h - Racing x Vélez Sarsfield - Libertadores 21h30 - Fluminense x Lanús - Copa Sulamericana

SportyNet

19h30 - Paysandu x Novorizontino - Série B do Brasileirão 21h35 - Ferroviária x Goiás - Série B do Brasileirão