O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, Fluminense e Lanús jogarão pela Copa Sudamericana (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (23/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, Copa Intercontinental, Copa Sulamericana, Libertadores e outras competições internacionais.

Às 15h, Al Ahli jogará contra Pyramids pela Copa Intercontinental da FIFA. Já às 21h30, o Fluminense enfrentará o Lanús pela Copa Sudamericana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Paysandu x Novorizontino - 19h30 - SportyNet+, ESPN 4 e Disney+
  2. Ferroviária x Goiás - 21h35 - SportyNet+, ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Athletic Bilbao x Girona - 14h - ESPN 4 e Disney+
  2. Espanyol x Valencia - 14h - Disney+
  3. Levante x Real Madrid - 16h30 - Disney+
  4. Sevilla x Villarreal - 16h30 - Disney+

Campeonato Português

  1. Benfica x Rio Ave - 16h15 - ESPN 4 e Disney+

Copa Intercontinental

  1. Al Ahli x Pyramids - 15h - SporTV, CazéTV e Amazon Prime

Copa Libertadores da América

  1. Racing x Vélez Sarsfield - 19h - Paramount+

Copa Sul-Americana

  1. Fluminense x Lanús - 21h30 - SBT, CazéTV e Paramount+

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Lanús; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Lanús terá transmissão ao vivo pela CazéTV, pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Pyramids; veja o horário

O jogo entre Al Ahli x Pyramids terá transmissão ao vivo pela SporTV, CazéTV e Amazon Prime Video, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Racing Club e Vélez Sarsfield; veja o horário

O jogo entre Racing Club x Vélez Sarsfield terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Paysandu e Novorizontino; veja o horário

O jogo entre Paysandu x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela SportyNet+, ESPN 4 e Disney+, às 19h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 21h30 - Fluminense x Lanús - Copa Sulamericana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 14h - Athletic Bilbao x Girona - La Liga
  2. 16h15 - Benfica x Rio Ave - Campeonato Português
  3. 19h30 - Paysandu x Novorizontino - Série B do Brasileirão
  4. 21h35 - Ferroviária x Goiás - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h - Al Ahli x Pyramids - Copa Intercontinental

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 14h - Athletic Bilbao x Girona - La Liga
  2. 14h - Espanyol x Valencia - La Liga
  3. 16h15 - Benfica x Rio Ave - Campeonato Português
  4. 16h30 - Levante x Real Madrid - La Liga
  5. 16h30 - Sevilla x Villarreal - La Liga
  6. 19h30 - Paysandu x Novorizontino - Série B do Brasileirão
  7. 21h35 - Ferroviária x Goiás - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

  1. 19h - Racing x Vélez Sarsfield - Libertadores
  2. 21h30 - Fluminense x Lanús - Copa Sulamericana

SportyNet

  1. 19h30 - Paysandu x Novorizontino - Série B do Brasileirão
  2. 21h35 - Ferroviária x Goiás - Série B do Brasileirão
