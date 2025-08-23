Flamengo x Barcelona: onde assistir e escalações do jogo pela final da Copa Intercontinental Sub-20 As equipes sub-20 de Flamengo e Barcelona jogam pela Copa Intercontinental hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.08.25 15h00 O Flamengo vem de um empate de 1 a 1 com o Bangu (X/ @Flamengo) Flamengo x Barcelona disputam hoje, sábado (23/08), a final da Copa Intercontinental Sub 20. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Flamengo x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pela SporTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Flamengo venceu o Fortaleza por 1 a 0, perdeu para o Cruzeiro nos pênaltis, venceu Portuguesa-RJ por 1 a 0, goleou Maricá por 3 a 1 e empatou com Bangu por 1 a 1. Já o Barcelona passou por vitórias de 2 a 0 sobre Betis, de 5 a 0 contra Zaragoza, de 2 a 1 sobre Stuttgart, de 1 a 0 contra AZ e de 4 a 1 sobre Trabzonsport. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão RB Bragantino e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Flamengo x Barcelona: prováveis escalações Flamengo: Lucas Furtado; Daniel Sales, João Victor, Iago e Gusttavo; Fabiano, Pablo Lúcio e Matheus Gonçalves; Lorran, Joshua e Pedro Leão. Treinador: Bruno Pivetti Barcelona: Max Bonfill; Xavi Espart, Andrés Cuenca, Alexis Olmedo e Landry Farré; Brian Fariñas, Quin Junyent e Pedro Rodríguez; Óscar Gistau, Jan Virgili e Tommy Marqués. Treinador: Belletti. FICHA TÉCNICA Flamengo x Barcelona Campeonato Italiano Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Intercontinental Sub-20 jogos de hoje flamengo Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga Levante e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 15h30 Copa Intercontinental Sub-20 Flamengo x Barcelona: onde assistir e escalações do jogo pela final da Copa Intercontinental Sub-20 As equipes sub-20 de Flamengo e Barcelona jogam pela Copa Intercontinental hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão RB Bragantino e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 15h00 Série A italiana Milan x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Campeonato Italiano Milan e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00