Flamengo: Gabigol e Léo Pereira são desfalques para jogo contra o Palmeiras

Os torcedores do Flamengo vão precisar esperar mais um pouco para voltar a ver o atacante Gabriel Barbosa de volta aos gramados. Com um problema no tornozelo direito, que também o tirou do jogo contra o Athletico-PR na última quarta (5), Gabigol também ficará de fora do jogo contra o Palmeiras amanhã, às 21h.

VEJA MAIS

Léo Pereira, zagueiro artilheiro e titular absoluto sob o comando de Sampaoli, também ficará de fora do próximo jogo. Ele trata uma lesão muscular na coxa esquerda.

Mas não é apenas de má notícia que o clube carioca vive: o goleiro Rossi, ex-companheiro de clube de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, já está disponível e viajará com o clube para São Paulo. O ponta-direita Matheus França também estará à disposição de Sampaoli após se recuperar de uma lesão no púbis.

O volante Allan, que jogava pelo Atlético-MG, entretanto, não jogará contra o Palmeiras. Ele faz uma programação com foco em preparo físico e espera-se que ele esteja disponível já na próxima semana.

O Flamengo vem de quatro vitórias seguidas e venceu o Athletico-PR na última quarta-feira (5) por 2 a 1, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)