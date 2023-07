Torcedor paraense do Flamengo é agredido por policial e denuncia 'covardia' nas redes sociais; vídeo

O torcedor paraense do Flamengo Jonathan Melo, que acompanhou a virada do Rubro-Negro contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, usou as redes sociais para fazer uma denúncia. Enquanto curtia o momento, no Maracanã, Jonathan foi agredido por um policial militar.

A ação do PM foi registrado em um vídeo gravado por outro torcedor do Flamengo. Jonathan se divertia nos arredores do estádio, quando dois torcedores aparecem correndo e passam pelo paraense. Logo após, dois policiais aparecem e um deles usa o cacete para bater duas vezes em Jonathan, uma no braço esquerdo e outra na perna esquerda.

Veja o depoimento de Jonathan no Twitter sobre o caso: