Pedro, do Flamengo, recusa proposta do Al-Hilal com salário seis vezes maior

O jogador Pedro, atacante do Flamengo, recusou uma consulta do Al Hilal, clube da Arábia Saudita, mesmo com uma proposta salarial seis vezes maior do que seu salário atual no time rubro-negro. A diretoria do Flamengo foi informada sobre a consulta, porém o aspecto esportivo não interessou ao atacante.

A multa rescisória para tirar Pedro do Flamengo é de 60 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 314 milhões.

Apesar da recusa, o novo clube do técnico Jorge Jesus não desistiu do jogador e está considerando fazer uma nova investida com valores ajustados. No entanto, convencê-lo pelo projeto esportivo será difícil, uma vez que a mudança poderia resultar em menos visibilidade em um momento em que o jogador tem sido frequentemente convocado para a seleção brasileira.

Pedro é um dos ativos mais valorizados do elenco do Flamengo nesta janela de transferências, juntamente com outras jovens promessas formadas nas categorias de base do clube. No entanto, o centroavante é o jogador pelo qual o Flamengo está menos disposto a negociar, em comparação com outros possíveis alvos de outros clubes, como os meio-campistas Victor Hugo e Matheus França.

O camisa 9 é o artilheiro do Flamengo nesta temporada, tendo marcado 25 gols em 33 jogos. O jogador também esteve em campo em duas partidas pela seleção brasileira durante a última Data Fifa. Há pouco mais de um ano, a diretoria do Flamengo já havia recusado uma proposta do Palmeiras no valor de mais de R$ 110 milhões, além de outros jogadores, pelo artilheiro.

No final de 2022, Pedro terminou a temporada como artilheiro do Flamengo, empatado com Gabigol, ambos com 29 gols, além de sete assistências. Ele foi o goleador da Libertadores, tendo marcado 12 gols em 13 partidas. Essas performances destacadas o levaram a ser convocado para a Copa do Mundo no Catar, juntamente com Everton Ribeiro.