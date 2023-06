Flamengo negocia contratação de Claudinho, ex-Bragantino e artilheiro do Brasileirão 2020

O Flamengo segue na tentativa de acertar a contratação do meio-campista Claudinho (26), que atualmente joga pelo Zenit, da Rússia. Segundo informações do portal Globo Esporte, o time já sabe quanto terá que gastar para reforçar o elenco com o jogador brasileiro e a expectativa é de que a compra seja confirmada.

VEJA MAIS

Claudinho tem contrato com o Zenit até julho de 2027, mas os dirigentes rubro-negros argumentam que a vinda do jogador para o clube carioca o aproximaria de uma convocação para a seleção brasileira.

Quem é Claudinho, jogador do Zenit sondado pelo Flamengo

Claudinho tem 26 anos e joga como meio-campista ofensivo, já tendo atuado também como ponta-esquerda. Teve passagens pelas divisões de base do Santos e do Corinthians, mas jogou profissionalmente no Brasil pela Ponte Preta, Oeste e Bragantino. Em 2021, deixou o clube de Bragança Paulista rumo ao Zenit, onde joga desde então.

Foi eleito o melhor jogador do Brasileirão 2020 e artilheiro da competição, com 18 gols. Também conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020 com a seleção brasileira e foi campeão do campeonato russo nas duas últimas temporadas, sendo considerado o melhor jogador do campeonato na temporada 2021/2022. No último ano, jogou cerca de 30 partidas, marcando cinco gols e dando 12 assistências.

Flamengo em busca de reforços

A nova janela de transferências abre na próxima segunda-feira (3), com o Flamengo tendo confirmado duas novas contratações: o goleiro Rossi, que estava no Al-Nassr, e o atacante Luiz Araújo, ex-Atlanta United.

Estão no radar do clube carioca o meio-campista Claudinho, o zagueiro Lucas Veríssimo, que preocupa por razões físicas mas é visto com grande potencial, e o uruguaio De La Cruz, que joga pelo River Plate, da Argentina, que está classificado para as oitavas-de-final da Libertadores e não gostaria de vender o jogador para possíveis adversários sul-americanos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do Coordenador de Esportes de O Liberal, Pedro Cruz)