Ex-lateral do Flamengo lança projeto no Pará

Na próxima segunda-feira (3), começam os jogos da 1ª Copa Passaporte Para Vitória a ser disputada na área metropolitana de Belém e interior do Estado. Até o dia 27 de julho, o torneio movimentará crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. A abertura oficial da Copa ocorreu na noite desta quinta-feira (29), na sede do Serviço Nacional da Indústria (Sesi), em Ananindeua, na presença do ex- lateral do Flamengo, Léo Moura, que estava em companhia do senador Zequinha Marinho e do coordenador estadual Jami Leitte.

A Copa é promovida pelo Instituto Léo Moura, que em todo Brasil já atende cerca de 50 mil alunos e destes, 7,5 mil somente no Pará por iniciativa do senador Zequinha Marinho (Podemos/PA)

Centenas de meninos e meninas do projeto desenvolvido nos polos do Tenoné, Marituba, Águas Brancas, Guamá, Distrito Industrial e Icoaraci estiveram presentes, além de pais dos alunos do projeto.

“É sempre uma alegria poder oferecer oportunidades a essas crianças e jovens. É prazeroso poder incluir pessoas e desenvolvê-las por meio do esporte, independente da condição física”, disse Léo, que arriscou embaixadinhas para o registro do público.

Antes de Ananindeua, a Copa foi lançada em Marabá, Tailândia e Jacundá. “Abrimos a Copa para esses jovens atletas, que buscam sonhos que procuramos nutrir”, disse Zequinha Marinho. Nesta sexta-feira (30), Léo Moura visita os polos do Passaporte Para Vitória em Capitão Poço, Capanema e Castanhal.

O intenso trabalho no Pará possibilitou que o projeto encontrasse promessas, já selecionadas por clubes como Remo, Paysandu, Tuna Luso e até o Náutico, de Pernambuco.