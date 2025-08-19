Ferencváros x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/08) pela Champions League

Ferencváros x Qarabag disputam hoje, terça-feira (19/08), o mata-mata classificatório da Champions League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Groupama Arena, em Budapeste, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferencváros x Qarabag ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, Ferencváros superou Ludogorets e Qarabag eliminou Shkendija.

VEJA MAIS

Ferencváros x Qarabag: prováveis escalações

Ferencváros: Dibusz; Gartenmann, Szalai, Cisse; Makreckis, Otvos, Kanichowsky, Toth, O'Dowda; Joseph, Varga.

Qarabag: Kochalski; Silva, Medina, Mustafazada, Bayramov; Bicalho, Jankovic; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade.

FICHA TÉCNICA

Ferencváros x Qarabag

Champions League

Local: Groupama Arena, em Budapeste, Hungria

Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 16h