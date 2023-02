Ex-árbitro chileno revela tentativa de suborno de time argentino na Libertadores

O ex-árbitro Fifa Carlos Chandía revelou na última terça-feira (14), durante entrevista para a Rádio Futuro, do Chile, que o clube argentino San Lorenzo teria tentado suborná-lo durante a Libertadores de 2009.

Segundo Chandía, dois homens o abordaram em Concepción, no Chile, e o chamaram para uma conversa. Ele revelou que convidou um amigo para lhe acompanhar, pois não tinha entendido a situação. O ex-árbitro foi até o aeroporto da cidade, onde os dois homens pediram para ir a um banco para trocar dólares. Após levá-los até o local, o grupo foi comer, momento em que a proposta foi feita:

“Olha, o Tinelli (empresário argentino e ex-presidente do San Lorenzo), a única coisa que ele quer é ser campeão”, teriam dito os dois homens para Chandía.

O ex-árbitro Fifa afirmou que ouviu o resto da proposta e deixou a dupla no mesmo aeroporto. No local, Chandía teria negado a oferta:

“A única coisa que posso falar é que vocês erraram de pessoa. Falem para esse Tinelli que ele nem pense nisso”, falou o chileno.

Chandía também teria deixado um recado para os homens que fizeram a proposta, afirmando que, caso Tinelli aparecesse no vestiário, ele receberia um “chute na bunda” que nunca iria esquecer.

Hoje com 58 anos, Carlos Chandía é prefeito da cidade de Coihueco, no Chile, local onde nasceu. Ele conta ainda que no dia do jogo procurou Tinelli no estádio, com o objetivo de lhe chamar a atenção, mas não o encontrou.

Na partida em questão, disputada no dia 5 de março de 2009, o San Lorenzo perdeu para o Libertad, do Paraguai, pelo placar de 2x0. Chandía conta que ficou aliviado com o resultado do jogo, que não teve nenhum problema mais grave:

“Os paraguaios ganharam por 2x0. Vocês não sabem a tranquilidade que eu tive. Ganharam bem. A única coisa que eu queria, era que terminasse bem, sem nenhum escândalo. Se eu visse Tinelli ali, teria o mandado a merda”, completou o chileno, que foi árbitro da Fifa entre 2003 e 2009.

Naquele ano, o Libertad avançou para a fase eliminatória da Libertadores em primeiro lugar de seu grupo, enquanto o San Lorenzo terminou como último colocado. O árbitro chileno ainda apitou a final da competição naquele ano, quando o Cruzeiro foi derrotado pelo Estudiantes.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)