Everton x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/10) pela Premier League

Everton x Tottenham disputam hoje, domingo (26/10), pela 9° rodada da Premier League. O jogo tem início às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Everton x Tottenham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Tottenham acumula na Premier League um total de 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Everton soma 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 9 gols marcados e 9 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Inglês.

Everton x Tottenham: prováveis escalações

Everton: Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Vitali Mykolenko; James Garner e Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall e Jack Grealish; Beto. Técnico: David Moyes.

Tottenham: Guglielmo Vicário; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Vem e Djed Spence; Rodrigo Bentancur e João Palhinha; Mohammed Kudus, Lucas Bergvall e Xavi Simons; Mathys Tel. Técnico: Thomas Frank.

FICHA TÉCNICA

Everton x Tottenham

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 13h30