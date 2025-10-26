Everton x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/10) pela Premier League Everton e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 26.10.25 12h00 O Tottenham soma só 3 pontos a mais que o Everton na Premier League (X/ @SpursOfficial) Everton x Tottenham disputam hoje, domingo (26/10), pela 9° rodada da Premier League. O jogo tem início às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Everton x Tottenham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Tottenham acumula na Premier League um total de 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Everton soma 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 9 gols marcados e 9 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) por La Liga Real Madrid e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Everton x Tottenham: prováveis escalações Everton: Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Vitali Mykolenko; James Garner e Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall e Jack Grealish; Beto. Técnico: David Moyes. Tottenham: Guglielmo Vicário; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Vem e Djed Spence; Rodrigo Bentancur e João Palhinha; Mohammed Kudus, Lucas Bergvall e Xavi Simons; Mathys Tel. Técnico: Thomas Frank. FICHA TÉCNICA Everton x Tottenham Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tottenham Everton Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C 27.10.25 18h43 Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00