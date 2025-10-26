Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) por La Liga Real Madrid e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 26.10.25 11h00 O Real Madrid lidera La Liga com só 2 pontos a mais que o Barcelona, que é o atual vice-líder (X/ @realmadrid) Real Madrid x Barcelona disputam hoje, domingo (26/10), a 10° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo inicia às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Real Madrid x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 12h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Real Madrid lider La Liga e acumula um total de 8 vitórias, 1 derrota, 20 gols marcados e 9 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato. Já o Barcelona é o vice-líder com 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 24 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe também registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Real Madrid x Barcelona: prováveis escalações Real Madrid: Courtois; Valverde, Militão, Asencio e Carreras; Tchouaméni, Bellingham e Arda Güler; Mastantuono, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso. Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Rashford. Técnico: Hansi Flick. FICHA TÉCNICA Real Madrid x Barcelona Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Santiago Bernabeu, em Madri, Espanha Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 12h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave real madrid Barcelona jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C 27.10.25 18h43 Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00