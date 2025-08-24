Everton x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pela Premier League

Everton x Brighton disputam hoje, domingo (24/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Everton x Brighton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição da Premier League, o Everton perdeu para o Leeds por 1 a 0 e o Brighton empatou com o Fulham por 1 a 1.

Everton x Brighton: prováveis escalações

Everton: Sem informações.

Brighton: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Everton x Brighton

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 10h