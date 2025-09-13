Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Everton x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

Everton e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Aston Villa vem de uma derrota de 3 a 0 apara o Crystal Palace (X/ @AVFCOfficial)

Everton x Aston Villa disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 11h (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Everton x Aston Villa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Premier League, o Everton perdeu para o Leeds por 1 a 0, venceu o Brighton por 2 a 0 e superou o Wolverhampton por 3 a 2.

Já o Aston Villa passou por um empate sem gols com o Newcastle, perdeu para o Brentford po 1 a 0 e foi goleado pelo Crystal Palace por 3 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

image Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League
Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Crystal Palace x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League
Crystal Palace e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Everton x Aston Villa: prováveis escalações

Everton: Jordan Pickford, James Garner, Michael Keane, James Tarkowski, Jake O’Brien, Tim Iroegbunam, Gana Gueye, Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish, Thierno Barry.

Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne, John McGinn, Youri Tielemans, Donyell Malen, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Harvey Elliott.

FICHA TÉCNICA
Everton x Aston Villa
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra
Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 11h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Aston Villa

Everton

jogos de hoje

Premier League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Inglês

Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.09.25 10h00

Campeonato Inglês

Fulham x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

Fulham e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.09.25 10h00

Campeonato Inglês

Newcastle x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League

Newcastle e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.09.25 10h00

Campeonato Inglês

Crystal Palace x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League

Crystal Palace e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.09.25 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B

Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém

13.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

13.09.25 7h00

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

Campeonato Inglês

Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League

Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.09.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda