Everton x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

Everton e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
13.09.25 10h00

Aston Villa vem de uma derrota de 3 a 0 apara o Crystal Palace (X/ @AVFCOfficial)

Everton x Aston Villa disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 11h (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Everton x Aston Villa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Premier League, o Everton perdeu para o Leeds por 1 a 0, venceu o Brighton por 2 a 0 e superou o Wolverhampton por 3 a 2.

Já o Aston Villa passou por um empate sem gols com o Newcastle, perdeu para o Brentford po 1 a 0 e foi goleado pelo Crystal Palace por 3 a 0.

Everton x Aston Villa: prováveis escalações

Everton: Jordan Pickford, James Garner, Michael Keane, James Tarkowski, Jake O'Brien, Tim Iroegbunam, Gana Gueye, Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish, Thierno Barry.

Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne, John McGinn, Youri Tielemans, Donyell Malen, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Harvey Elliott.

FICHA TÉCNICA

Everton x Aston Villa

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 11h