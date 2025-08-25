Estudiantes x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino

Estudiantes x Aldosivi disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estudiantes x Aldosivi ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Estudiantes é o 6° colocado do Grupo A e soma apenas 3 vitórias e 2 derrotas.

Aldosivi é o lanterna do mesmo grupo com um total de 3 empates e 2 derrotas.

VEJA MAIS

Estudiantes x Aldosivi: prováveis escalações

Estudiantes: F. Muslera, S. Arzamendia, F. Rodriguez, L. Gonzalez Pirez, R. Gomez, C. Medina, A. Castro, S. Ascacibar, M. Amondarain, G. Carrillo, T. Palacios. Técnico: Eduardo Rodrigo Domínguez.

Aldosivi: J. Carranza, G. Cerato, Y. Cabral, G. Mottes, I. Guerrico, F. Acevedo Fagundez, R. Bochi, M. Garcia, T. Serrago, T. Cervera, J. Giani. Técnico: Mariano Charlier.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Aldosivi

Campeonato Argentino

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 19h15