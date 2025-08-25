Estudiantes x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Estudiantes e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 25.08.25 18h15 Estudiantes já soma 6 pontos a mais que Aldosivi na segunda fase do campeonato argentino (X/ @Libertadores) Estudiantes x Aldosivi disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Estudiantes x Aldosivi ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Estudiantes é o 6° colocado do Grupo A e soma apenas 3 vitórias e 2 derrotas. Aldosivi é o lanterna do mesmo grupo com um total de 3 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Palmeiras x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Palmeiras e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Belgrano x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Belgrano e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Estudiantes x Aldosivi: prováveis escalações Estudiantes: F. Muslera, S. Arzamendia, F. Rodriguez, L. Gonzalez Pirez, R. Gomez, C. Medina, A. Castro, S. Ascacibar, M. Amondarain, G. Carrillo, T. Palacios. Técnico: Eduardo Rodrigo Domínguez. Aldosivi: J. Carranza, G. Cerato, Y. Cabral, G. Mottes, I. Guerrico, F. Acevedo Fagundez, R. Bochi, M. Garcia, T. Serrago, T. Cervera, J. Giani. Técnico: Mariano Charlier. FICHA TÉCNICA Estudiantes x Aldosivi Campeonato Argentino Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 19h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino Estudiantes Aldosivi jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Estudiantes x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Estudiantes e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h15 Série A argentina Belgrano x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Belgrano e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Botafogo SP x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B Botafogo-SP e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Palmeiras e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00