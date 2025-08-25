Belgrano x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino

Belgrano x Central Córdoba disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Belgrano x Central Córdoba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Belgrano é o 7° colocado do Grupo A da segunda fase e acumula 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Central Córdoba ocupa a 10° posição do mesmo grupo, está invicto e soma 1 vitória e 4 empates.

VEJA MAIS

Belgrano x Central Córdoba: prováveis escalações

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. Técnico: Ricardo Zielinski.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. Técnico: Omar De Felippe.

FICHA TÉCNICA

Belgrano x Central Córdoba

Campeonato Argentino

Local: Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 19h