Belgrano x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Belgrano e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 25.08.25 18h00 Central Córdoba permanece invicto, mas obteve só 1 vitória na segunda fase (X/ @cacc_sde) Belgrano x Central Córdoba disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Belgrano x Central Córdoba ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Belgrano é o 7° colocado do Grupo A da segunda fase e acumula 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já Central Córdoba ocupa a 10° posição do mesmo grupo, está invicto e soma 1 vitória e 4 empates. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Palmeiras x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Palmeiras e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Belgrano x Central Córdoba: prováveis escalações Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. Técnico: Ricardo Zielinski. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. Técnico: Omar De Felippe. FICHA TÉCNICA Belgrano x Central Córdoba Campeonato Argentino Local: Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino Belgrano Central Córdoba jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Estudiantes x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Estudiantes e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h15 Série A argentina Belgrano x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Belgrano e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Botafogo SP x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B Botafogo-SP e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Palmeiras e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00