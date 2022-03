Esmac reclama do aluguel do Baenão e pode não jogar contra o Inter; Remo rebate e cita custos da estádio

A única representante do Pará e do Norte do país na elite do futebol feminino corre o risco de não entrar em campo, na sua estreia jogando em casa. A Esmac, clube de Ananindeua (PA), corre atrás de um estádio para jogar contra o Internacional-RS, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro A1. O jogo está marcado para o domingo (13), às 15h, no Baenão, mas o clube não possui o valor do aluguel do Baenão e afirma ter um acordo com o Remo para jogar no local. A informação foi confirmada por Ivanildo Costa, presidente da Esmac.

VEJA MAIS

Ivanildo alega que Esmac e Remo tinham um acordo firmado, com o clube de Ananindeua cedendo jogadas para o Leão na disputa do Campeonato Paraense, em contrapartida o clube azulino liberaria o Baenão para os jogos da Esmac na elite do futebol nacional. O mandatário da equipe de Ananindeua alega que o Remo cobrou o aluguel de R$12 mil, que é fora da realidade do clube.

“Fomos surpreendidos, pois tínhamos uma parceria com o Remo no futebol feminino, onde emprestamos várias jogadas da Esmac para o Remo e nessa parceria nos possibilitaria jogar no Baenão, pois é uma exigência da CBF, em relação aos estádios. A tabela saiu faz um bom tempo e na terça-feira (8), último dia para tentar fazer qualquer mudança de local, o Remo, através do diretor Paulo Araújo, que esteve em reunião com o seu presidente, nos comunicou que teríamos que pagar um aluguel de R$12 mil, o que torna impossível, pois além dos 12 mil do aluguel do estádio, temos em torno de R$5 mil com despesas de arbitragem e quadro móvel, além de despesas com seguranças, gandulas e não esperávamos a cobrança deste aluguel e comunicado na terça-feira, à tarde, no último dia para tentarmos qualquer mudança”, disse, Ivanildo.

VEJA MAIS

O presidente da Esmac citou ainda que praticamente abriu mão da disputa do Campeonato Paraense de 2021, já que cedeu as jogadas ao Remo e disse que o futebol feminino do Pará pode dar adeus à competição, já que todos os jogos estão marcados para o Baenão.

“Nós tínhamos um acordo, pensei que pudéssemos pelo menos ter um desconto, pedi para que baixassem o valor, mas inviável. A Esmac recebe da CBF muito menos para a realização do jogo, pedi, mas falaram que não. Estamos aí, fizemos os pagamentos da Esmac, folha de pagamento e elas precisam. A instituição possui seus compromissos com seus funcionários e abrimos mão praticamente de disputar o Campeonato Paraense com as nossas jogadoras cedidas e o Remo foi campeão e ganhou a vaga na Série A3. A verdade é que fomos surpreendidos, espero que eles aguardem até sexta ou sábado, para tentarmos conseguir o dinheiro para pagar o estádio, caso não tenha, o futebol feminino do Pará praticamente dará adeus à competição, pois os jogos estão marcados para o Baenão. Se pagarmos todos os jogos o valor de R$12 mil mais as despesas, o futebol feminino não tem como acontecer”, falou.

Presidente do Remo rebate

O presidente do Remo, Fábio Bentes, conversou com a equipe de O Liberal e informou que o Baenão está liberado à Esmac, mas que existem custos e que o presidente da Esmac sabia disso.

“O Baenão está liberado, porém tem despesas, custos e em nenhum momento falamos que seria de graça. Ano passado liberamos o CT para a Esmac jogar e combinamos que neste ano elas jogariam no CT ou no Baenão, como o CT está com o problema em relação à travessia na ponte e no Evandro Almeida é muito alto o custo para abrir e funcionar, então é natural, não posso ceder de graça, temos fiscalizações e o Ivanildo sabia disso, foi tudo combinado, mas não tinha sido pago o aluguel. Demos um desconto de quase 50% no aluguel, não tem como ser de graça, também não liberamos para qualquer clube, não é chegar lá e dizer que quer alugar. Está liberado por conta da parceria e em troca é preciso pagar o aluguel, como a Tuna fez na Copa do Brasil. Em jogos noturnos o aluguel do Baenão é R$20 mil e de dia R$18 mil, demos desconto e o valor ficou em R$10 mil, não R$12 mil. Além do quadro móvel de pessoas que vão trabalhar no jogo, como preparar o gramado, porteiros, eletricistas e etc. Qualquer estádio é assim”, falou.

VEJA MAIS

Nada de graça

Fábio Bentes comentou ainda que em 2020 o CT e o Baenão foram cedidos à Esmac para as disputas do Brasileirão. O mandatário azulino cita que em várias situações as equipes de base e o feminino, tiveram seus treinos remarcados por conta de jogos da Esmac, quando utilizavam o CT.

"Ano passado eles fizeram os jogos do A2 no CT e o jogo mais importante que valeu o acesso foi realizado no estádio azulino, isso foi feito em contrapartida das atletas emprestadas no Campeonato Paraense. Diante da parceria, combinamos, que neste ano, por ser o campeonato da A1, iriam fazer no Baenão, mas em nenhum momento falamos que seria de graça ou algo parecido e nem pode. Nós cobramos, assim como fizemos com a Tuna ou qualquer outra agremiação que solicita e nem é uma coisa comum alugar o Baenão para isso. No caso da Esmac, tínhamos topado, diante da parceria entre as equipes, mas obviamente temos que cobrar o aluguel. Ano passado diversas vezes tivemos que desmarcar treinamentos do futebol feminino, da base, para que a Esmac pudesse jogar no CT”, finalizou.

FPF

A equipe de O Liberal entrou em contato com a presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Graciete Maués, que informou que a situação está sendo conversada e que pode ser decidido ainda hoje o local de estreia da Esmac.

“Estamos decidindo junto com a Esmac. Acredito que hoje devemos ter uma resposta, ou joga à tarde no Estádio da Tuna ou em outro local, que está sendo estudado pela Esmac e o governo do Estado", disse.