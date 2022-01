Conheça Letícia Bussatto, nova goleira da Esmac

Uma das novas contratadas da Esmac é a goleira catarinense Letícia Bussatto. A atleta, que estava atuando pelo Avaí/Kindermann na última temporada, chegou à capital paraense nesta semana. No ex-clube, atuou lado a lado com Bárbara, goleira titular da seleção brasileira.

Em sua primeira experiência no Norte do país, Letícia contou que está com um pouco de “medo” da passagem pelo Pará por conta do calor. Ela brinca que já sente a cidade bastante quente mesmo no período que é considerado o inverno amazônico.

“Estou um pouco assustada para quando vier o calor de verdade. Já estou me preparando para quando o calor chegar”, contou, aos risos.

Letícia já foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-20 e para o Mundial Feminino de 2014. Ela conta que era bem nova e que estava vivendo um sonho, pois tinha acabado de iniciar os trabalhos em campo.

“Quando fui convocada para seleção, fui para a sub-20, joguei Sul-americano e Mundial Sub-20. Era novinha igual a elas, estava ali realizando um sonho. Não tinha muita experiência, pois estava começando no campo, mas tinha muita dedicação”, comentou.

A goleira contou para à reportagem de OLiberal.com que a experiência que teve com a goleira da Seleção Brasileira, Bárbara, foi importante para a carreira e hoje a tem como grande amiga.

“Trabalhar com a Barbara… Eu não tenho nem palavras para expressar o quão maravilhosa ela é. Aprendi muito com ela, somos amigas hoje em dia, trabalhamos três anos juntas. É uma pessoa sensacional, me ensinou muito, aprendi muito com ela e que eu possa também passar para as meninas mais novas um pouquinho de tudo que aprendi”, finalizou.

