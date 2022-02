Com jogos no Baenão, CBF divulga tabela do Brasileirão Feminino; Esmac estreia fora de casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site oficial as oito primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. O Estado do Pará será representado pela Esmac, que estreia na competição fora de casa contra a Ferroviária-SP.

Na sua primeira vez disputando a elite do futebol nacional, a Esmac jogará com vários clubes tradicionais do país. A equipe paraense já possui data, adversário e local para estreia, que será contra a Ferroviária-SP, no domingo 6 de março, às 18h, no Estádio Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara (SP).

O primeiro jogo da Esmac em casa será na segunda rodada, no dia 13 de março (domingo), às 15h, contra as meninas do Internacional-RS, no Estádio Baenão, em Belém.

Regulamento

Serão 16 clubes participantes, os oito melhores avançam para a segunda fase que será em formato “mata-mata” até o fim da competição. Os quatro últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Série A2.

Veja a tabela com os jogos da Esmac

1ª rodada - 06.03 – Ferroviária-SP x Esmac – 18h – Fonte Luminosa – Araraquara (SP)

2ª rodada - 13.03 – Esmac x Internacional-RS – 15h – Baenão – Belém

3 ª rodada - 20.03 – Kindermann Avaí-SC x Esmac – 15h – Estádio Carlos Neves – Caçador (SC)

4ª rodada - 27.03 – Esmac x São José-SP – 15h – Baenão – Belém

5ª rodada - 03.04 – Cresspom-DF x Esmac – 15h – Estádio Abadião – Ceilândia (DF)

6ª rodada – 16.04 – Grêmio-RS x Esmac – 16h – Estádio Vieirão – Gravataí (RS)

7ª rodada – 24.04 – Esmac x São Paulo-SP – 15h – Baenão – Belém

8ª rodada – 01.05 – Flamengo-RJ x Esmac – 15h – Luso Brasileiro – Rio de Janeiro (RJ)