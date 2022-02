Esmac anuncia contratação de duas jogadoras para disputa do Brasileirão A1

Passada a Supercopa do Brasil Feminina, a Esmac já se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro Série A1 2022. Assim, a equipe de Ananindeua anunciou a contratação de duas meias: a mineira Emily Cristina e a goiana Lorraine Caixeta. As atletas foram anunciadas na tarde desta segunda-feira (14).

Lorraine Caixeta é mais experiente, tem 30 anos. A jogadora já passou por clubes como Goiás-GO, onde jogou as duas temporadas, e Aliança-GO, onde estava atuando. No ano passado, a atleta jogou contra a Esmac e a boa atuação na partida foi um dos motivos para a sua contratação, de acordo com a assessoria.

Já Emily Cristina tem apenas 20 anos e é cria do Atlético Mineiro. A meia jogou as últimas três temporadas no Galo, alternando entre as categorias de base e o profissional. Agora, ela chega para somar no grupo da Esmac.