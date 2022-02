Em preparação para o Brasileirão A1, técnico aponta dificuldade na Esmac: ‘Não temos uma camisa 10’

A Esmac se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 em março. Assim, depois da Supercopa do Brasil, o técnico Mercy Nunes fez algumas observações no time a serem consertadas, para entrar forte no Brasileirão. O treinador apontou que um dos principais problemas da equipe era a falta de uma camisa 10 no meio de campo.

“Este jogo contra o Flamengo fez a gente ter certeza de uma situação: não temos uma camisa 10, uma mente pensante, alguém que faça a equipe andar para frente e distribuir as jogadas. Nós contratamos muitas atletas jovens, com pouca catimba no meio de campo. Eu estava forçando a Lora Soure a fazer essa função, colocando ela como número um ali no meio e não funcionou porque ela tem qualidade, mas não tem essa função de distribuição”, declarou Mercy Nunes.

Na última semana a Esmac anunciou a contratação de duas jogadoras: a goiana Lorrane Caixeta e a mineira Emily Cristina. A chegada das duas atletas é justamente para suprir essa necessidade do meio-campo. Segundo Mercy, Caixeta é uma ótima opção para essa posição, visto que ela tem experiência e era a camisa 10 no Goiás.

“Pelo o que estamos observando nos treinamentos, nós acertamos. São duas atletas de muita qualidade e que vão somar bastante. Estamos confiantes com essas [novas jogadoras] e de que a gente possa fazer uma boa estreia [no Brasileirão]”, finalizou o técnico.

Ainda não foi definido contra qual time a Esmac jogará, mas a estreia da equipe de Ananindeua na competição está marcada para o dia 6 de março.