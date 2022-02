FPF: Graciete Maués promete a criação do departamento de futebol feminino

A presidente interina da Federação Paraense de Futebol (FPF), Graciete Maués, assumiu no dia 21 de janeiro e, mesmo exercendo o cargo de maneira temporária, promete mudanças na instituição com a criação de um departamento exclusivo ao futebol feminino.

Em entrevista ao O Liberal, Graciete informou que o pensamento é deixar um legado na FPF, principalmente no que tange ao futebol feminino, que nesta temporada terá a Esmac como representante do Estado na elite nacional da categoria.

“Ter um departamento de futebol feminino é um desejo, quero que isso saia do papel, quero deixar o meu legado na FPF. Estive acompanhando a delegação da Esmac na disputa da Supercopa do Brasil e senti falta de alguém realmente voltado ao futebol feminino, que atenda às demandas delas. A FPF já teve algo parecido no passado e se perdeu, mas agora temos que avançar nessa luta, que é muito importante para o esporte paraense”, alegou Graciete.

A Esmac foi semifinalista da Série A2 do Brasileirão em 2021 e conquistou a vaga da elite do futebol nacional. Com o bom desempenho, garantiu vaga para a disputa da primeira edição da Supercopa do Brasil, este ano.

A equipe de Ananindeua foi eliminada pelo Flamengo-RJ após derrota por 2 a 0, no último final de semana, no Rio de Janeiro (RJ). Na temporada de 2017 o Pinheirense conquistou o título brasileiro da competição, único título nacional do Pará na modalidade. Já em 2022 o Remo, atual campeão paraense, será o representante do Estado na Série A3.