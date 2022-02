Após eliminação, técnico da Esmac afirma que calor prejudicou: 'Estava arrebentando'

Após eliminação nas quartas de final da Supercopa Feminina para o Flamengo, por 2 a 0, o treinador da Esmac, Mercy Nunes, acredita que o forte calor registrado na Ilha do Governador-RJ, prejudicou a equipe durante a partida.

“Tivemos apenas três semanas de treinamentos, com sete atletas fora do nosso estado, estamos apenas com 70% da nossa forma física. O calor na cidade do Rio de Janeiro estava arrebentando, um sol ardido, e isso comprometeu, com certeza, a performance das nossas jogadoras. Estávamos aguardando que elas pudessem apresentar um pouco mais do que foi apresentado, mas não aconteceu”, comenta.

Para o treinador, algumas atletas tiveram rendimento abaixo do esperado, a exemplo da zagueira Mariana. Mercy acredita que isso tenha acontecido devido o pouco tempo de preparação. Nunes ainda afirmou que a equipe precisa de uma camisa 10 de criação.

“Nós precisamos urgente de uma atleta camisa 10, que pense o jogo, que pense e construa jogadas. Estamos adaptando a Lora Soure, mas estamos vendo que não é a dela. Lora é volante de contenção, apostamos que poderia ser a número 10, mas ela não conseguiu sair da marcação por conta de mobilidade”, disse.

O primeiro gol da equipe carioca saiu por conta do erro entre duas atletas que se chocaram, a goleira Leticia Bussatto e a zagueira Leticia. Mercy visualiza um apaguei do time neste momento.

“Levamos um gol muito frágil, não pode acontecer um gol daquele. Na indecisão da zagueira e da goleira, elas se chocaram. A Lorena levou a pior, pois sofreu um choque e precisou deixar a partida. Na sequência do gol delas, a Lorena ficou de fora, ficamos com oito atletas e o Flamengo tocando bola, assim acharam o segundo gol de imediato”, comenta.

Agora, as atenções da Esmac se voltam para a estreia na elite do futebol feminino, o Brasileirão A1. A competição está prevista para acontecer no dia 6 de março, com 16 equipes, entre elas o Flamengo. A disputa segue até o dia 25 de setembro, com uma pausa para disputa da CONMEBOL Copa América Feminina, entre os dias 20 de junho e 7 de agosto.

“Temos mais de um mês para trabalhar para nossa estreia na Série A1 e muito a evoluir até lá”, finaliza.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Luiz Guilherme, repórter do núcleo de esportes)