Esmac sofre 'apagão' no 1° tempo e é eliminada pelo Flamengo na Supercopa do Brasil Feminina

A Esmac foi derrotada na manhã deste domingo (6), pelo Flamengo, por 2 a 0, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Com o resultado, a equipe foi eliminada na primeira fase da Supercopa do Brasil Feminina - torneio eliminatório, decidido em jogo único. O Fla irá enfrentar o Grêmio na semifinal da Supercopa Feminina.

O jogo

Nos primeiros minutos da partida, a equipe carioca comandou e possuiu as melhores oportunidades de abrir o placar. Até que aos 15 minutos, bola na área da Esmac, e houve um erro da goleira Leticia Bussatto, que acabou acertando um soco, sem querer, na companheira Lorena (que foi substituída). A bola sobrou para Darlene marcar.

Quatro minutos depois, veio o segundo gol do Flamengo, marcado pela atacante da Seleção Brasileira, Duda. Ela tabelou com Darlene e chutou de canhota, de fora da área e ampliou.

No segundo tempo, a equipe paraense começou melhor, mas o Flamengo conseguiu retomar o domínio da posse de bola. A equipe carioca perdeu várias chances de balançar as redes. A Esmac, que sofreu com o forte calor no Rio, também desaproveitou algumas oportunidades e ainda ficou com uma menos, quando a volante Larissa Sanchez foi levou o segundo amarelo e foi expulsa, após puxar a camisa de uma adversário.

No final, o placar permaneceu o mesmo: 2 a 0 Flamengo. Pouco antes do apito final, a volante Lora Soure deixou o campo de ambulância, após passar mal com o forte calor.

Ficha técnica

Ficha do Jogo

Flamengo 2x0 Esmac

Horário: 10h30

Local: Estádio Luso Brasileiro

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Árbitros assistentes: Fabiana Nobrega Pitta e Thayse Marques Fonseca

Quarto árbitro: Bruno Mota Correia

Flamengo: Gabi Croco; Monalisa (Rayanne), Cida (Kika Brandino), Núbia, Gisseli; Kaylane, Cris (Andressa Dedê), Leidiane (Anny Marabá); Darlene, Duda e Maria Alves.

Técnico: Luís Andrade.

Esmac: Leticia; Rayane, Lorena (Helayne), Mariana (Radija), Raquel (Ana Rebeca); Lora Capanema, Lora Soure, Lari Sanchez; Silvani (Musa), Luciene Baião e Carol (Letícia Pantoja).

Técnico: Mercy Nunes.