Remo conquista Campeonato Paraense de futebol feminino 2021

Depois de vencer a primeira partida da decisão do Parazão feminino por 6 a 1, o Clube do Remo levou a melhor também na partida de volta, vencendo por W.O, na manhã deste domingo (23), que seria realizada no Baenão, às 9h30. Devido um surto de covid-19 em parte da delegação do Gavião Kyikatejê, a diretoria do Time dos Índios resolveu não comparecer com o elenco à partida, entregando a taça aos azulinos, que levam também uma vaga recém criada Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Um dia antes da final, a diretoria do Gavião encaminhou à Federação Paraense de Futebol (FPF) um ofício, explicando que testes com amostras de nasofaringe foram realizados no elenco, e quatro deles deram positivo, sendo três em atletas e outra confirmação em um membro da comissão técnica. Com isso, a delegação ficaria impossibilitada de viajar até Belém para disputar a final. Entretanto, de acordo com o Regulamento Geral de Competições da CBF, determina que, nestes casos, o jogo só pode ser cancelado caso uma das equipes não tenha o número mínimo de 13 atletas, o que não se aplica ao Gavião, que possui 31 atletas no elenco.

Vale lembrar que o jogo já havia sido adiado, devido o problema na Ponte de Outeiro, impossibilitando o deslocamento da delegação. A partida então foi transferida para este final de semana. Com isso, após um hiato de 39 anos, o Leão Azul feminino pode erguer a taça, coroando uma campanha com quatro vitórias, sendo uma delas a sonora goleada por 11 a 1 e, cima do Paraense, e duas derrotas. Segundo o técnico Wesley Raad, a conquista reflete o esforço do elenco. "Desde o início do trabalho enfrentamos grandes adversários, mas a gente sabia que precisava formar uma equipe competitiva, uma equipe que pudesse chegar neste momento que vivemos hoje. Foi uma passinho de cada vez, passamos por adversários favoritos ao título e conseguimos fazer um bom campeonato", diz.

Sobre a vitória por W.O, Raad lamenta. "A gente fica triste. Esperávamos ter o jogo para agradar o torcedor que compareceu para dar apoio, além de valorizar o esforço das meninas. Sendo assim, temos que aproveitar, porque essas meninas merecem o título devido o que elas construíram na competição. Foi uma trajetória longa", garante o técnico, que faz a sua estreia como treinador, já com título paraense. "Eu era preparador físico e recebi o convite para treinar a equipe. Eu falei desde o início que só aceitava se tivesse um time competitivo e assim foi. A tendência agora é só crescer e conquistar mais títulos com o Remo", encerra.