Escalação da Seleção: Ramon esboça Brasil com Andrey e sem Rony

O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, realizou, nesta terça-feira (21), o primeiro treino com os 23 convocados para o amistoso contra o Marrocos. A atividade demonstrou o primeiro esboço da seleção que vai jogar no sábado (25) e não tinha o paraense Rony, do Palmeiras, na equipe titular.

O amistoso será realizado no estádio Ibn Batouta, na casa do adversário do Brasil. É o primeiro confronto da seleção brasileira após a saída de Tite e também será o primeiro encontro da seleção marroquina com sua torcida depois da jornada histórica na Copa do Mundo de 2022, quando terminou na 4ª colocação.

O volante Andrey e o atacante Vitor Roque podem estrear na equipe principal da seleção brasileira como titulares, após a conquista da Copa Sul-Americana sub-20 no mês passado. Ainda existem dúvidas em duas áreas: Lucas Paquetá e Raphael Veiga brigam pela posição no meio, enquanto Rodrygo e Antony disputam a vaga na ponta direita.

Confira a possível escalação da seleção brasileira contra o Marrocos

Ederson (Weverton); Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Antony), Vinicius Junior e Vitor Roque.

Veja os jogadores convocados para o amistoso do Brasil contra o Marrocos:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest);

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus) e Robert Renan (Zenit);

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Antony (Manchester United), Yuri Alberto (Corinthians), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)