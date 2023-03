Neto volta a criticar Tite mesmo sendo processado: ‘Pipoqueiro’

Nesta quinta-feira (16), o ex-jogador e apresentador Craque Neto, do programa “Os Donos da Bola", da Rede Bandeirantes, falou publicamente pela primeira vez sobre a ação judicial movida por Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira,contra ele pelo crime de injúria. Neto acusa Tite de ser o principal culpado pela derrota do Brasil na Copa do Mundo do Catar, em 2022, e diz não ter medo do processo.

“Processo ou você ganha ou perde. Quem está processando tem que provar. Quem está sendo processado tem que provar. Todo mundo que processa tem o direito. E, quem está sendo processado, que é o meu caso, tem que se defender. Eu e 95% do País, porque o que eu falei 95% do País falou também”, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O apresentador ainda diz estar tranquilo quanto ao processo. “Perdi alguns e ganhei outros e eu não tenho medo de processo, em do juiz, do promotor... Até porque o juiz e o promotor têm que fazer o bem e a justiça. Cada um tem o direito, o Tite tem o direito de me processar. Como eu também tenho o direito de dizer aquilo que eu disse. Na frente do juiz, eu falo aquilo que eu falei”, disse Neto.

Ainda sobre a atuação de Tite, Neto ressaltou:“Eu fico feliz quando sou processado por um treinador que ganhou cem milhões em seis anos, duas Copas do Mundo... Tite não ganhou nada, deixou um legado horrível para a Seleção Brasileira. Foi pipoqueiro em relação ao que tinha que fazer como treinador. Não fez aquilo que tinha que ter feito no pênalti do Rodrygo, não levou o Dudu na Copa de 2018, não levou o Dudu e muito menos o Gabigol em 2022”, afirmou.

O processo se deve às palavras direcionadas por Neto ao ex-técnico da Seleção no dia 9 de dezembro do ano passado, no programa “Os Donos da Bola". Durante a apresentação, o apresentador expressou palavras como “filho de uma p***”, “desgraçado”, “sem vergonha”, “burro”, “idiota”, “imbecil” e “vagabundo”, entre outros termos. Neto ainda se revoltou contra a decisão de Tite de não colocar Neymar para ser um dos cobradores dos pênaltis: “É só usar a inteligência”.

O ex-jogador também falou sobre o desaparecimento de Tite após a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

“Ficou escondido depois da Copa, e eu continuo dando a minha opinião doendo a quem doer – a ele ou quem quer que seja. Ele foi o maior responsável pelas perdas das duas Copa do Mundo, ao não deixar o Neymar bater o quarto pênalti e por o Marquinhos, que nunca bateu pênalti na vida, nem no Paris Saint-Germain. Ele foi o maior responsável”, finalizou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora executiva de OLiberal.com, Ádna Figueira)