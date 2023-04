Enzo Alves, filho de Marcelo, do Fluminense, é convocado para seleção sub-15 da Espanha

O lateral-esquerdo Marcelo (34) voltou a jogar no futebol brasileiro, retornando para o Fluminense nesta temporada. O atleta, que conquistou diversos títulos pelo Real Madrid, parece ter contribuído para uma boa formação de seu filho, Enzo Alves, no futebol: o jovem, de apenas 13 anos, foi convocado pela seleção sub-15 da Espanha, país onde mora atualmente.

O adolescente tem uma incrível marca de 32 gols em 14 jogos no time infantil A do Real Madrid, onde joga atualmente. Em dezembro do ano passado, ele assinou o seu primeiro contrato com o clube espanhol.

Enzo é um dos jogadores mais jovens da seleção espanhola sub-15 e tem grande talento. Nascido na Espanha mas com pais brasileiros, o jovem poderá escolher em qual seleção profissional irá atuar.

Enzo, que joga no Real Madrid desde 2017, atingiu a marca de 100 gols pelo clube nas últimas semanas e é visto como uma das promessas da base do clube espanhol. O jovem jogador tem um futuro promissor e pode se espelhar na carreira de Marcelo, seu pai, que conquistou dezenas de títulos no Real Madrid entre 2006 e 2022. São eles:

Mundial de Clubes: 2014, 2016, 2017 e 2018;

Supercopa da UEFA: 2014, 2016 e 2017;

Liga dos Campeões: 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2021-22;

Campeonato Espanhol: 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20 e 2021–22;

Copa do Rei: 2010-11 e 2013-14;

Supercopa da Espanha: 2008, 2012, 2017, 2019–20 e 2021–22.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)