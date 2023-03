Marcelo, do Fluminense, se irrita ao ser filmado por fã em restaurante; veja

O lateral Marcelo, ex-Real Madrid e recém contratado do Fluminense, não gostou de ser tietado por um fã em um restaurante no Rio de Janeiro. Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, o lateral fica irritado ao perceber que está sendo filmado.

“Tomara que seu telefone quebre”, disse o jogador ao passar pelo fã que o filmava.

Veja:

A atitude do jogador revoltou internautas, que criticaram a atitude. “Que cara chato”, chegou a escrever um usuário em uma rede social. “Foi esse aí que fez gol contra na Copa?”, lembrou outro internauta, mencionando o gol contra do lateral na Copa do Mundo 2014, no jogo do Brasil contra a Croácia que terminou em 3 a 1.