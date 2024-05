Em liberdade provisória, Daniel Alves intermedeia negociações de jogador do Sport Recife

Em liberdade provisória, Daniel Alves está voltando a se envolver com o futebol, desta vez fora dos gramados. O ex-jogador está integrando o estafe do lateral-direito Pedro Lima, do Sport Recife, e tem intermediado negociações entre o jogador e possíveis outros clubes compradores.

Segundo o Uol, Alves também estaria participando de reuniões presenciais com os empresários de Pedro e representantes do time. Os agentes do lateral negam qualquer envolvimento do ex-jogador com a carreira de Pedro.

Considerado um atleta promissor, Pedro já virou alvo de interesse de times internacionais como Barcelona, Juventus, PSG e Chelsea. A multa rescisória do jogador com o Sport é de 15 milhões de euros (cerca de R$84 milhões). A relação entre ele e Daniel Alves teria iniciado em 2022, quando o ex-jogador ainda atuava no Pachuca, do México.

VEJA MAIS

Caso Daniel Alves

Daniel Alves continua em liberdade provisória após o pagamento da fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$5,5 milhões) estipulada pela justiça espanhola após a primeira condenação do ex-jogador pelo caso de estupro.

Para continuar em liberdade, Alves tem que cumprir uma série de medidas que incluem visitas semanais à corte espanhola, não deixar a Espanha e permanecer sem nenhum tipo de contato com a vítima.