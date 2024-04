Em liberdade após caso de estupro, Daniel Alves passeia de mãos dadas com esposa na Espanha

Em liberdade condicional após ser condenado por estupro, o ex-jogador Daniel Alves passeou com a esposa, Joana Sanz, pelas ruas de Barcelona, na Espanha. Os dois teriam feito compras e ido à um restaurante considerado exclusivo. O brasileiro está proíbido de deixar o país.

Alves aguarda a análise de recursos judiciais, e até então, não tinha sido visto com a esposa, apesar de declarações de Sanz postadas em redes sociais. Antes, ele só havia andado nas ruas da Espanha acompanhado da advogada, Inés Guardiola.

Durante todo o tempo de prisão de Alves, ele viveu momentos de altos e baixos com a esposa. Ela chegou a anunciar que entraria com o pedido de divórcio do jogador, no entanto, voltou atrás na decisão e seguiu ao lado do brasileiro por “não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil”.

Daniel Alves está em liberdade provisória desde março, após pagar a fiança de $1 milhão de euros (cerca R$ 5,45 milhões). Ele ficou preso preventivamente por 14 meses, e foi condenado a 4 anos e seis meses de prisão pelo caso de estupro contra uma jovem de 23 anos.