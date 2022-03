Eleição na FPF: Chapas de Adelcio Torres e Paulo Romano podem se unir e candidato diz: 'fortalecer'

A “novela” da eleição na Federação Paraense de Futebol (FPF) pode ganhar novos capítulos. Após protestos das ligas que foram retiradas da votação, boletim de ocorrência feito pela presidente interina da FPF, Graciete Maués, contra as ligas alegando ameaças, além da demora na entrega do edital com a marcação da eleição para o dia 20 de abril, duas chapas conversam para uma possível união. A informação foi confirmada por membros das duas chapas.

Antes do cancelamento da eleição da FPF, três candidatos buscavam a presidência da instituição que comanda o futebol paraense (Adelcio Torres, Paulo Romano e Ricardo Gluck Paul), mas agora podemos ter apenas duas chapas concorrendo. Conforme o edital, as chapas podem ser inscritas até 10 dias antes da eleição, mas algumas composições estão sendo estudadas pelas chapas da situação, encabeçada por Adelcio Torres e também da outra chapa, que era oposição, liderada por Paulo Romano.

“Tivemos uma conversa nesse sentido da união de chapas. Essa situação pode ocorrer para fortalecer as chapas”, disse Adelcio Torres, em contato com a equipe de O Liberal.

Outro que confirmou a possibilidade de união de chapa foi Paulo Romano, que afirmou que existiu uma conversa, porém, que existe um estudo e que não está nada definido.

“A conversa existiu para uma possível união, mas não evoluiu. Temos até o dia 10 de abril para a fazermos a inscrição e algumas composições podem ocorrer”, falou, Romano.

Adelcio Torres e Paulo Romano trabalharam juntos na FPF. Adelcio era o presidente da instituição e Romano seu vice, além de diretor de competições. Em 2019 Romano foi exonerado do cargo, mas continuou na vice-presidência.