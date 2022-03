Representante de liga acusa FPF de tentar excluir ligas filiadas das eleições da Federação

A equipe de O Liberal acompanha o protesto dos representantes das ligas filiadas à Federação Paraense de Futebol (FPF), na tarde desta quinta-feira (17), desde às 13h, em frente à sede da Federação, pelo andamento das eleições da instituição. À reportagem, o presidente da liga de Marabá, João Salvador, acusou a FPF de tentar excluir ligas filiadas do pleito.

"Estou com uma relação das ligas votantes. A FPF quer podar várias ligas para não poder votar por questão política ou pessoal. A atual gestão quer podar a metade. Aqui tem 58 ligas, fora os clubes profissionais e amadores. Saiu no edital do ano passado as ligas votantes e querem tirar agora a metade", disse João.

A O Liberal, a atual presidente da Federação, Graciete Maués, passou a responsabilidade ao presidente da comissão eleitoral, Antônio Barra Brito, que até o momento, não respondeu aos questionamentos da reportagem.